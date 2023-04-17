В Пентагоне заявили об отсутствии военных США на Украине
Военнослужащие США не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер в интервью журналу Washington Examiner.
«Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск. Мы на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности, которая нужна им, чтобы защищать страну», — отметил он.
По словам Райдера, в настоящее время США сохраняют небольшое военное присутствие в американском посольстве в Киеве. Однако эти силы находятся там при кабинете военного атташе. Их главной задачей является контроль конечного использования программ по оказанию помощи в сфере безопасности. Райдер добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять: Вашингтон не будет отправлять своих военных на Украину, и продолжает придерживаться этого принципа.
«Это было правдой вчера и остается правдой сегодня», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее, 14 апреля, издание Politico со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона заявило, что на Украине действуют спецподразделения НАТО. В частности, в зоне конфликта находится почти 100 военных альянса. Из 97 человек в составе этого контингента доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Группа включает 17 человек из Латвии, 15 — из Франции и одного — из Нидерландов. США направили туда 14 человек.
До этого, 11 апреля, британская газета The Guardian также подтвердила участие военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО в боях на Украине.
12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в секретных документах Пентагона. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет.
Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений. 13 апреля агенты ФБР арестовали подозреваемого в утечке документов США военнослужащего Джека Тейшейру.