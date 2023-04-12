В Кремле заявили об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине

В Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в секретных документах Пентагона, утечка которых произошла в США. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет, заявил 12 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности этих документов. Но, даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и обладаем информацией, что многие инструктора и бойцы из стран НАТО, в том числе из Великобритании, принимают участие в этих боевых действиях», — прокомментировал он на брифинге.

11 апреля британская газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, подтвердила участие военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО в боях на Украине. По информации СМИ, в феврале–марте 2023 года из 97 бойцов НАТО, воюющих за Украину, 50 являлись гражданами Великобритании. Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

7 апреля Песков, отвечая на вопрос об утечке, выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт. Он подчеркнул, что степень вовлеченности значительно растет, однако это не окажет влияния на результаты спецоперации РФ. По его словам, военные России тщательно отслеживают данные о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD также заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева.

12 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение. Он также добавил, что у Москвы нет позиции по вопросу о том, по какой причине произошла утечка американских секретных документов.