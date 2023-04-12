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В МИД РФ назвали утечку документов США возможным фейком

Замглавы МИД РФ Рябков: утечки документов США могут быть фейком, чтобы ввести в заблуждение Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Утечки секретных документов США могут быть дезинформацией, которая направлена на то, чтобы ввести Россию в заблуждение. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в среду, 12 апреля.

Он также отметил, что у Москвы нет позиции по вопросу о том, по какой причине произошла утечка американских секретных документов.

«Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение», — сказал Рябков.

По словам замглавы МИД России, он допускает, что могут быть разные сценарии утечки секретных документов, в том числе и этот.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля, отвечая на вопрос об утечке, выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт. Он подчеркнул, что степень вовлеченности значительно растет, однако это не окажет влияния на результаты спецоперации РФ. По его словам, военные России тщательно отслеживают данные о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 апреля политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» заявил, что публикацию засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины следует рассматривать как дезинформацию, цель которой — спровоцировать Вооруженные силы России на «неадекватные шаги».

11 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD также заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева.

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