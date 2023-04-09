Принуждение к майдану: для чего США ввели санкции против граждан Грузии

США ввели санкции против четырех грузинских судей. Фигуранты списка якобы причастны к коррупции, хотя доказательств не приводится. Решение вызвало громкий скандал в Тбилиси. Оппозиция назначила на 9 апреля общенациональный митинг , 10 апреля собираются создать парламентскую спецкомиссию по расследованию дела. Эксперты говорят, что Вашингтон и грузинская оппозиция заранее согласовали свои действия, а конечной целью ставят смену власти в стране. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о санкциях

Вашингтон ввел санкции против четырех грузинских судей. Под ограничительные меры подпали Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе, которые входят в Высший совет юстиции. Всем четверым, а также членам их семей запрещен въезд в США, решение носит бессрочный характер.

Указанные судьи были якобы вовлечены в «значительную коррупцию», а также злоупотребляли служебным положением и тем самым подрывали доверие к судебной системе Грузии. В Госдепе при этом указали, что руководствуются информацией из неких открытых источников, то есть доказательствами вины не располагают. Позже, правда, концепция поменялась: в посольстве США заявили, что доказательства есть, но разглашать их не будут.

Леван Мурусидзе Фото: соцсети

Сами судьи раскритиковали решение. «Они подумали, мол, Леван Мурусидзе мешает нам войти в судебную систему и установить контроль. Мне жаль, но я не собираюсь склонять головы. Мой дед не ездил в Европу, и я как-нибудь обойдусь », — сказал Мурусидзе. Он также добавил, что посольство США годами пыталось влиять на работу судебной системы. По словам Мурусидзе, к нему постоянно приходили представители посольства и прямо говорили, кого стоит назначить в Высший совет юстиции. «У меня есть доказательства», — заявил он, отметив, что представит их общественности, когда сочтет нужным.

Еще один фигурант санкционного списка Валериан Церцвадзе сообщил, что уже шесть лет не занимает никаких должностей. «Считаю, что эти заявления, сделанные с нарушением презумпции невиновности, носят политическое содержание. Очень жаль, но думаю, что ставится цель добиться влияния на суд и полностью его дискредитировать », — отметил он.

Фото: соцсети Валериан Церцвадзе

При этом в западной прессе уже обсуждают расширение санкционного списка. Так, влиятельный американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью, в которой говорится, что Вашингтон должен принять меры против членов грузинского правительства и персонально против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили . Поводы — антизападная риторика, арест Саакашвили, а также сближение с Москвой, в том числе рост грузинского экспорта в Россию.

Как в Тбилиси отреагировали на санкции

Решение США вызвало в Грузии громкий скандал. Это первый случай за всю историю американо-грузинских отношений, когда Вашингтон вводит против Тбилиси санкции. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что решение США вызвано «политическим интересом». «Всё это, в том числе и последнее заявление, показывает, что они не смотрят на Грузию как на государство, не признают нашу государственность, и мы, конечно, должны до конца защищать свои государственные интересы», — сказал он.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили провел целый экскурс в историю грузинской судебной системы. Он привел данные, согласно которым при президенте Саакашвили — в 2004–2012 годах — в Страсбургский суд поступило 5,4 тыс. жалоб от граждан Грузии. Во время правления «Грузинской мечты» — с 2013 года — в ЕСПЧ обратилось всего 1,1 тыс. граждан. По состоянию на начало 2023 года суд рассматривает всего 147 исков против Грузии, что является лучшим показателем страны за период членства в Совете Европы.

Министр также сообщил, что после прихода к власти «Грузинской мечты» количество заключенных сократилось в 2,5 раза, показатель смертности среди арестантов — в 10 раз. Втрое реже обвиняемых стали помещать под арест на время следствия. Суды стали вдвое реже назначать залог в качестве меры пресечения, в пять раз сократилось количество штрафов. Более того, в 2019 году Вашингтон положительно оценивал грузинскую судебную реформу.

Фото: ТАСС/Александр Климчук

Всё это, впрочем, не убеждает оппозицию. Один из оппонентов «Грузинской мечты» Георгий Вашадзе заявил, что санкционный список будет расширяться, позже в него включат других судей и чиновников . Еще один оппозиционер Георгий Гахария считает, что правящая партия исчерпала кредит американского доверия. По его словам, «Грузинская мечта» теперь растеряется и «может стать более агрессивной».

Крупнейшее оппозиционное объединение — «Единое нацдвижение» — призвало своих сторонников 9 апреля выйти на общенациональный митинг. Лидер политсилы Леван Хабеишвили намекнул, что страна должна готовиться к мирной революции и смене власти. «Люди едут из разных городов Грузии, я также уверен, что на акции будет большинство жителей столицы», — сказал он.

Еще одна оппозиционная инициатива — создание парламентской спецкомиссии по расследованию коррупции. Оппоненты «Грузинской мечты» для этого уже запланировали созыв 10 апреля внеочередной сессии парламента. И тут интересный нюанс. Для создания спецкомиссии требуется минимум 50 голосов депутатов, столько может собрать только объединенная оппозиция. При этом с начала февраля «Единое нацдвижение», протестуя против заключения Михаила Саакашвили, бойкотировало заседания. Но 29 марта оно без объяснения причин объявило о возвращении к работе в парламенте. Наблюдатели из этого делают вывод, что посольство США заранее согласовало с оппозиционерами порядок действий.

Что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев говорит, что оппозиция сможет вывести своих сторонников на улицу.

— Противники «Грузинской мечты» явно воодушевлены происходящим. Думаю, оппозиционный актив действительно соберется в центре Тбилиси. Но этих людей недостаточно для смены власти. Массовый же избиратель понимает, что оппоненты нынешних властей приведут страну к войне с Россией, а потому выступления вряд ли поддержит. Тем более что и коррупционные скандалы сейчас гораздо менее впечатляющие, чем при Саакашвили, — отмечает собеседник «Известий».

Грузинский политолог Шота Апхаидзе говорит, что на акцию оппозиции придет от 10 до 25 тыс. человек, «чего-то нового мы не увидим».

— Санкции вредят самому Вашингтону. Люди видят, что ограничения стали политическим инструментом. Их вводят против непокорных, несогласных, инакомыслящих. США теряют свой имидж оплота демократии, — добавил он.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркивает, что грузинские власти находятся под постоянным давлением.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

— Сначала оппозиция пыталась использовать в качестве повода состояние здоровья Михаила Саакашвили. Эта тема не очень зажгла общественность, к Саакашвили холодно относятся даже многие оппозиционеры. В марте произошли выступления из-за закона об иноагентах. Они оказались уже более массовыми и ожесточенными, но в итоге «Грузинская мечта» грамотно погасила эти выступления. Сейчас на повестке оказалась судейская коррупция. Мы видим постоянные попытки раскачать ситуацию, — отмечает эксперт.

Жарихин добавляет, что Грузия по-прежнему придерживается прозападного курса, стремится в Евросоюз и НАТО. Но ведет себя достаточно суверенно, и уже это вызывает недовольство Запада.