Политолог усомнился в достоверности «слитых» документов США по Украине

Публикацию засекреченных планов США и НАТО о контрнаступлении Украины следует рассматривать как дезинформацию, цель которой — спровоцировать Вооруженные силы (ВС) России на «неадекватные шаги». Такое мнение в воскресенье, 9 апреля, в беседе с «Известиями» высказал политолог Юрий Светов.

«Сейчас идут обсуждения, будет ли контрнаступление Украины или, наоборот, наступление России. Споры идут очень серьезные, и очень важно навести тень на плетень. Потому что, с одной стороны, вроде бы такие планы должны быть секретными и о них не надо говорить, а с другой стороны — вдруг [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорит «вот сейчас будет наступление», вдруг рассуждения каких-то украинских политиков на этот счет. Отсюда у меня ощущение, что это дезинформация», — сказал Светов.

В то же время политолог не исключил, что рассекреченные документы могут содержать и конкретные сведения.

«Думаю, наши военные, спецслужбы внимательно взвешивают эти документы, оценивают для себя и понимают, что там действительно правда и к чему надо быть готовым, а что попытка спровоцировать нас на шаги, которые будут неадекватными», — заключил он.

Накануне газета The New York Times написала об утечке некоторых секретных документов США. Речь шла о бумагах, датированных концом февраля — началом марта. В них в том числе говорилось о планах Киева перебросить элитные подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут). Как утверждает издание, данные подтверждают, что Вашингтон отслеживает действия украинского военного руководства.

Также газета сообщала, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 апреля в Пентагоне заявили, что начали расследование утечки. В военном ведомстве отметили, что документы не содержали информации по конкретным боевым планам. В тот же день издание The War Zone написало, что утечка разведданных США может дать российской разведке важную информацию, в частности о расположении воинских подразделений ВСУ.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в свою очередь подчеркнул в беседе с «Известиями», что слитые документы являются очередным подтверждением участия в украинском конфликте Вашингтона. При этом, по мнению депутата, информация в бумагах может быть подлинной лишь частично и требует тщательной проверки.