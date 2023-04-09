Утечка данных США раскрыла план Киева по Артемовску

В некоторых секретных документах США, утечка которых произошла на этой неделе, содержится информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют перебросить элитные подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом 8 апреля написала газета The New York Times.

Бумаги, о которых идет речь, датированы концом февраля — началом марта.

Как утверждает издание, данные подтверждают, что Вашингтон отслеживает действия украинского военного руководства.

В документах говорится, что по состоянию на 25 февраля ВСУ были практически окружены ВС РФ в Артемовске. Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение украинской армии как «катастрофическое» и предложил развернуть в городе элитные подразделения на две недели для оттеснения российских солдат и защиты путей снабжения.

Накануне, 7 апреля, издание The War Zone написало, что утечка разведданных США может дать российской разведке важную и опасную для ВСУ информацию. Отмечается, что в случае изучения документа с грифом «Совершенно секретно» российская сторона может узнать, как именно Киев расположил свои воинские подразделения в последние месяцы, и видеть отсутствие определенных подразделений.

В тот же день в Пентагоне заявили, что начали расследование первой утечки военных документов. Отмечалось, что они не содержали информации по конкретным боевым планам.

6 апреля The New York Times сообщила, что масштаб утечки составил порядка 100 документов, они выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter. Среди файлов есть фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, в середине марта сообщила американская газета Politico.