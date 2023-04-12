The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине

Большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. Об этом 11 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона.

По информации газеты, в феврале-марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 являлись гражданами Великобритании.

Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

При этом данные не содержат никакой информации о целях развертывания британских сил специального назначения на Украине. Также неясно, какой деятельностью мог заниматься спецназ и поддерживается ли численность личного состава на этом уровне.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» отметил, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD 11 апреля заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева.