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The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине

The Guardian: большая часть спецназа из стран НАТО прибыла на Украину из Британии
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Большая часть военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО на Украине являются британцами. Об этом 11 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона.

По информации газеты, в феврале-марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине, 50 являлись гражданами Великобритании.

Также стало известно, что США предоставили 14 спецназовцев, Франция — 15.

При этом данные не содержат никакой информации о целях развертывания британских сил специального назначения на Украине. Также неясно, какой деятельностью мог заниматься спецназ и поддерживается ли численность личного состава на этом уровне.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» отметил, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD 11 апреля заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева.

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