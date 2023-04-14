СМИ сообщили о нахождении на Украине спецподразделений НАТО

На Украине действуют спецподразделения НАТО. В частности, в зоне конфликта находится почти 100 военных США. Об этом в пятницу, 14 апреля, пишет издание Politico со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона.

В издании указали на то, что часть документов могут быть сфальсифицированы.

«На Украине по данным на 23 марта действовала как минимум одна спецгруппа с широким европейским участием. Из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Группа включает 17 человек из Латвии, 15 из Франции и одного из Нидерландов. США направили туда 14 человек», — говорится в материале.

Согласно документам, всего в зоне спецоперации находится порядка 100 американских военных.

Как передает Politico, Лондон отказался давать комментарии по поводу этих данных. При этом Вашингтон подтвердил, что в американском посольстве на Украине есть небольшое военное присутствие, которое якобы не принимает участие в боевых действиях.

Ранее, 11 апреля, британская газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, также подтвердила участие военнослужащих сил специального назначения из стран НАТО в боях на Украине.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в секретных документах Пентагона. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет.

До этого, 7 апреля, Песков отвечая на вопрос об утечке, выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт. Он подчеркнул, что степень вовлеченности значительно растет, однако это не окажет влияния на результаты спецоперации РФ.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений. 13 апреля агенты ФБР арестовали подозреваемого в утечке документов США военнослужащего Джека Тейшейру.