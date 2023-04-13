Появились кадры ареста подозреваемого в утечке документов Пентагона

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 13 апреля военнослужащего Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона.

Момент задержания попал на видео. К Тейшейре подошли трое вооруженных человек и приказали поднять руки. После обыска его в наручниках отвели в машину.

Ранее в этот день The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

В Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Вашингтона объяснений. 8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки.

Позднее, 10 апреля, агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.