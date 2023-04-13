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NYT назвала виновника утечки секретных документов Пентагона

NYT: секретные документы Пентагона выложил в интернет военнослужащий ВВС Нацгвардии США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Лидером группировки, ответственной за утечку секретных документов Пентагона, является член разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Национальной гвардии США. Об этом 13 апреля сообщила газета The New York Times.

По ее данным, 21-летний Джек Тейшейра курировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в которой состояли от 20 до 30 человек. Они обсуждали оружие, видеоигры и расистские мемы.

Два официальных лица США подтвердили газете, что следователи хотят опросить летчика Тейшейру об утечке правительственных документов. По их данным, у него может быть информация, относящаяся к расследованию.

The New York Times смогли определить личность Тейшейры благодаря опросу других участников группы, проверке его аккаунта в онлайн-играх, изучению его фотографий в социальных сетях, по которым были найдены совпадения со снимками утекших документов.

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По данным газеты The Wall Street Journal, Тейшейра может быть арестован 13 апреля. Он станет первым, кого правоохранительные органы США допросят по делу об утечке документов.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

Позднее, 10 апреля, агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Тогда же газета Politico отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения.

13 апреля президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции Соединенных Штатов и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, уже приближаясь к раскрытию дела.

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