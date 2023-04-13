Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, уже приближаясь к раскрытию дела. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время своего визита в Ирландию.



«Прямо сейчас идет полномасштабное расследование по линии разведсообщества и министерства юстиции. Мы приближаемся», — сказал он.

Американский лидер также заявил, что обеспокоен фактом утечки материалов Пентагона, но не их содержанием.

«Я обеспокоен, что это произошло. Но там ничего злободневного, из того, что я знаю», — заметил он.

Ранее в этот же день бывший офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка секретных документов США позволит России лучше противостоять шпионажу. Он отметил, что подобные утечки угрожают жизням людей. При этом, по его словам, устроившие слив информации редко думают о последствиях.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Тогда же Газета Politico отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии об утечке секретных документов Пентагона.