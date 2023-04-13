Пентагон назвал преднамеренной утечку секретных документов

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался комментировать журналистам утечку секретных материалов, а также говорить о личности подозреваемого.

В ходе брифинга 13 апреля он сослался на тайну проводимого секретными службами следствия.

«Идет расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в минюст и Федеральное бюро расследований», — рекомендовал он журналистам.

Также Райдер отказался обсуждать секретную информацию из-за возможных последствий для национальной безопасности США и их союзников. Однако он выразил позицию, что утечка документов была результатом преднамеренных действий.

Во время пресс-конференции Райдера газета The New York Times сообщила об аресте подозреваемого в утечке.

По данным издания, лидером группировки, ответственной за утечку, является член разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Национальной гвардии США, 21-летний летчик Джек Тейшейра. Газета утверждает, что он курировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, в которой состояли от 20 до 30 человек.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Вашингтона объяснений. 8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки.