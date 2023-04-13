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NYT сообщила об аресте подозреваемого в утечке материалов Пентагона

NYT: подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона арестован
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Фото: commons.wikimedia.org
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Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона арестован. Об этом 13 апреля сообщает The New York Times.

В причастности к утечке подозревается военнослужащий ВВС национальной гвардии США Джек Тейшейра.

Незадолго до этого агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

При этом в самом Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив лишь, что утечка данных была преднамеренной.

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Ранее в этот день The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

Позднее, 10 апреля, агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

13 апреля президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции Соединенных Штатов и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, уже приближаясь к раскрытию дела.

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