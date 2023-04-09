В Киеве анонсировали скорые поставки Украине систем NASAMS и Patriot

Системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Запад обещал Киеву, в ближайшее время прибудут на Украину. Об этом сообщил в воскресенье, 9 апреля, советник командования воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат.

«Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить, — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Игнат добавил, что для противовоздушной обороны Киеву необходимы американские истребители F-16, которые Вашингтон пока отказывается передавать.

В конце марта президент страны Владимир Зеленский в интервью The Associated Press указал, что Киеву нужно не менее 20 батарей Patriot. Однако, по его словам, и этого количества будет недостаточно. Глава государства пожаловался на нерабочую систему ПВО, переданную одной из европейских стран, подчеркнув, что система не сработала и ее приходилось менять снова и снова.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал, что Украина не зря просит США о поставках систем противовоздушной обороны, в том числе Patriot. По его словам, украинские формирования уже потеряли много радиолокационных станций, работающих на большую дальность. Заменить же технику, доставшуюся ВСУ от Советского Союза, сейчас нечем.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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