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Пригожин сообщил о планах контрнаступления ВСУ после 2 мая

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 26 апреля.

«Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

После этого, по словам основателя ЧВК, украинская армия будет готова к предполагаемому наступлению.

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Накануне газета The New York Times со ссылкой на слитые в Сеть документы Пентагона сообщила, что к концу апреля Киев подготовит 12 боевых бригад для майского контрнаступления. При этом, по данным документов, обучением и снабжением девяти бригад из украинского состава занимаются США и союзники по НАТО.

В статье также указано на утверждение украинских официальны лиц о том, что ВСУ ставят целью прорыв российской обороны, однако, по мнению американских официальных лиц, наступление с большой вероятностью не приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается СМИ уже несколько месяцев. Так, о наступлении ВСУ, запланированном на май, 15 марта сообщала американская газета Politico. В том месяце эти планы подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что контрнаступление планируется проводить по нескольким направлениям в апреле-мае. Однако позже, 11 апреля, украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что наступление может начаться летом в связи с необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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