Эффективное планирование: какие высокоточные бомбы Россия применяет в СВО

ВКС России только за один день, 28 апреля, поразили 86 артиллерийских подразделений ВФУ, живую силу и технику в 112 районах, сообщили в Минобороны РФ. Сутками ранее удары авиации пришлись по 78 огневым позициям артиллерии противника и сразу по нескольким пунктам управления. Ежедневно количество точных и разрушительных ударов ВКС только увеличивается. Такая эффективность работы — результат применения новейших управляемых планирующих авиабомб, которые относительно недавно поступили на вооружение ВС РФ. «Известия» разбирались, что это за новейшие авиационные средства поражения.

Крылья и хвост

Планирующие авиабомбы — это оружие, которое используется для поражения целей на расстоянии, без входа самолета в зону действия сил ПВО противника. Они получили свое название благодаря способности лететь на цель, планируя в воздухе, без использования ракетных двигателей. Планирующие бомбы могут быть сброшены с самолетов или беспилотных летательных аппаратов и имеют различные типы боевых частей — обычные, кассетные или даже ядерные.

По словам источников «Известий», сейчас воздушно-космические силы и морская авиация применяют два основных типа планирующих авиационных боеприпасов. Это изделия с индексами УМПК и УПАБ. Как отметили собеседники издания, оба показали свою высокую эффективность в поражении назначенных целей.

Фото: РИА Новости

Одной из самых ожидаемых премьер в области авиационных ударных вооружений стал унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК), который может быть установлен на обычные бомбы. В ходе проведения специальной военной операции на Украине УМПК устанавливаются на фугасные бомбы ФАБ-500М62 — наиболее массовые авиационные боеприпасы ВКС России.

Детальные тактико-технические характеристики нового изделия не разглашаются. Но, предположительно, дальность действия бомб такого типа с УМПК может составлять от 50 км до 70 км. Это позволяет выполнять их сброс на удалении от цели, которое превышает дальность действия основных систем ПВО ближнего радиуса — американских Stinger, английских Stormer и старых советских «Стрел-10».

Судя по всему, 500-килограммовые бомбы с УМПК могут применяться с любого модернизированного ударного самолета ВКС России — Су-25СМ3, Су-35, Су-30СМ и Су-34 последних модификаций. Масса такой бомбы, конечно, превышает штатную массу неоперенного образца. Но любой такой самолет может нести 2–4 таких боеприпаса.

Как работает система наведения УМПК? Для корректировки курса планирующего боеприпаса используется спутниковая навигация по данным ГЛОНАСС. Блок управления со своей цифровой логикой учитывает скорость и высоту полета боеприпаса, знает его текущие координаты и координаты цели. Компьютерный мозг УМПК управляет крыльями и оперением боеприпаса, может в определенных пределах влиять и на направление, и на скорость полета. Отклонение от точки прицеливания обычно составляет несколько метров . Радиус поражения перекрывает эту вероятную неточность. Тем самым обеспечивается высочайшая эффективность применения ударной авиации.

В случае использования обычных бомб при работе по целям небольших размеров — зданиям, сооружениям — с учетом рассеивания необходимо выполнить несколько вылетов и потратить иногда десятки боеприпасов. При применении УМПК есть вероятность того, что цель будет уничтожена с 1–2 сбросов. Таким образом, происходит не только экономия снарядов — также уменьшается количество вылетов, снижаются риски поражения самолетов при нахождении над целью. Реальная боевая эффективность частей фронтовой авиации с таким арсеналом средств возрастает в десятки раз.

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России Фото: РИА Новости

Вероятно, реализовано и такое неоспоримое достоинство УМПК, как низкая стоимость изделия, дополняющая общий экономический эффект от применения в масштабах боевой операции. Сегодня УМПК ставят на 500-килограммовые бомбы, но логично предположить, что и на бомбах больших калибров — например, на ФАБ-1500 — подобное техническое решение может увеличить избирательность этого мощного оружия.

Воздушное скольжение

Для максимально эффективного уничтожения особо защищенных объектов на данный момент оправдано использование специально разработанных управляемых планирующих бомб. Самым известным примером является УПАБ-1500Б. Боевая часть — бетонобойная проникающего типа с 1 тыс. кг взрывчатого вещества. Таймер замедленного подрыва обеспечивает поражение бункеров и углубленных сооружений — бомба не детонирует на поверхности земли, а пробивает защитный слой бетона и лишь потом взрывается.

Для планирующего полета боеприпас оснащен выдвигаемыми стреловидными крыльями и может лететь от точки сброса на дальность до 50 км. Система наведения — инерциальная с блоком спутниковой коррекции. Основные цели такого оружия — особо прочные объекты военной инфраструктуры, защитные сооружения типа углубленных и железобетонных командных пунктов.

УПАБ-1500Б Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Его применение отмечалось в 2022 году — УПАБ-1500Б не раз попадали в объективы телекамер в ходе СВО. Есть свидетельства их успешного применения самолетами фронтовой авиации ВКС России.

Специально разработанные для разных носителей планирующие бомбы, конечно, выпускаются российским ВПК и в меньших калибрах. В ходе СВО были замечены относительно легкие УПАБ-500Б , которые также работают по целям с известными координатами. Это планирующий боеприпас массой 505 кг с зарядом в 390 кг взрывчатки. Дальность полета — до 40 км.