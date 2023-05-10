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В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте

Глава МИД Британии Клеверли: контрнаступление ВСУ может не решить исход конфликта
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может не стать решающим этапом конфликта, однако Запад должен продолжать поддерживать Киев. Об этом 9 мая в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Он обратил внимание, что никто не может предсказать ход контрнаступления.

«Мы должны искать возможности для увеличения и ускорения [военных поставок] Украине. Я не буду спекулировать о том, как именно будет выглядеть [исход конфликта], особенно в преддверии контрнаступления этой весной. Но я хочу сказать одну вещь: это не фильм. В фильме всё просто», — подчеркнул он.

Украина может не совершить «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду, предупредил высокопоставленный дипломат.

Публично рассуждать о возможности поставок Великобританией Киеву ракет большой дальности он не стал.

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Накануне газета The Washington Post писала, что Лондон планирует отправить в Киев ракеты большой дальности. Сообщалось, что это могут быть снаряды Storm Shadow.

Ранее в этот день генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу отметил, что Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления.

С учетом всех обстоятельств самым разумным решением будут переговоры, отметил он.

7 мая издание The Telegraph со ссылкой на официальных лиц Украины сообщило, что Киев пересмотрит планы по контрнаступлению из-за российских планирующих бомб. Авторы материала указывают, что использование российскими военными планирующих бомб, незаметных для радаров, и их высокая эффективность могут заставить Киев пересмотреть планы контрнаступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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