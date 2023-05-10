На сегодняшний день Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления. Об этом 10 мая заявил «РИА Новости» генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

«В какой-то момент они могут начать контрнаступление. Однако генеральное наступление Украины на всех фронтах невозможно», — пояснил он.

По словам Христу, Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор держат удар исключительно потому, что боевые действия ведутся на ограниченной территории. Если это поле расширится и будет открыт дополнительный фронт, даже помощь Запада едва ли сможет гарантировать устойчивость Киева.

С учетом всех обстоятельств самым разумным решением будут переговоры, подытожил собеседник агентства.

Ранее, 7 мая, издание The Telegraph со ссылкой на официальных лиц Украины сообщило, что Киев пересмотрит планы по контрнаступлению из-за российских планирующих бомб. Авторы материала указывают, что ВС РФ выпускают не менее 20 таких снарядов в день. Планирующие бомбы незаметны для радаров, а также высокоэффективны

5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что с военной точки зрения у ВСУ нет возможности победить российскую армию. По его мнению, Киев понесет поражение уже к началу осени.

При этом 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что вооруженным силам страны удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.