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Зеленский заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в направлении Крыма

Yle: Зеленский заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в направлении Крыма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что таким образом Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся захватить Крым. Об этом он заявил в интервью финскому изданию Yle.

«Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров», — говорится в публикации.

Там же указывается, что успех украинской армии, по мнению президента страны, во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключил, что конфликт может затянуться на годы или даже десятилетия.

Ранее в этом месяце Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира. Также он указывал, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату полуострова.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
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В самом Крыму перспективы контрнаступления ВСУ оценивают скептически. Как заявил «Известиям» 26 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, угрозы Крыму киевский режим использует с определенной периодичностью, чтобы продемонстрировать свой мнимый потенциал. Он указал, что рубежи республики укреплены, на полуострове развернуты мощные силы противовоздушной обороны (ПВО) и Военно-воздушных сил РФ.

В этом же месяце глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма. Министр отметил, что конфликт на Украине и иные геополитические проблемы должны решаться на основе принципа неделимости безопасности. В Москве также подчеркивали, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации и безопасность региона обеспечена надежно.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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