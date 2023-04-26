В ГД назвали слова Подоляка про Крым самонадеянными и преступными фантазиями

Угрозы Крыму — это те нарративы, которые киевский режим использует с определенной периодичностью, чтобы продемонстрировать свой мнимый потенциал. Об этом 26 апреля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Подоляк убежден, что такие действия якобы гарантируются Украине международным правом.

«Представители агонизирующего киевского режима как послушные последователи нацистской идеологии рассыпаются в очередных угрозах, сидя на обломках государственности страны, которую они погрузили в хаос. Облекая в словосочетание «юридически имеет право уничтожать» свои самонадеянные и преступные фантазии, Подоляк должен понимать, какие последствия ожидают его и всю ту неонацистскую свору, захлебывающуюся в негодовании от предчувствия своего краха, который не за горами и обязательно наступит», — сказал Белик.

Парламентарий подчеркнул, что рубежи Крыма укреплены, на полуострове развернуты мощные силы противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил РФ, Черноморский флот всегда на страже.

«Подоляку и остальным представителям киевской клики не видать Крыма как своих ушей, поэтому всё, на что он «имеет право» — это только мечтать, в тюремной камере времени для этого у него будет достаточно», — добавил депутат.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира. Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров вернется в состав страны.

18 апреля глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма. Он отметил, что конфликт на Украине и иные геополитические проблемы должны решаться на основе принципа неделимости безопасности.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.