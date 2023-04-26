На Украине заявили о праве Киева уничтожать всё в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 24 апреля заявил, что Украина «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Он отметил, что у Киева нет необходимости наносить удары по Москве. По его словам, в настоящий момент у страны другие приоритетные цели — всё, что что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Подоляк убежден, что такие действия гарантируются Украине международным правом.

«То есть юридически имеем право уничтожать всё, Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — сказал он в телеэфире.

Ранее, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении о том, что главная задача государства — это вернуть территории. При этом в комментариях к трансляции и материалу по этой теме некоторые читатели немецкого издания Die Welt скептически отнеслись к словам украинского лидера.

11 апреля экс-сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук рассказала, что Зеленский готов пойти на передачу части страны ради захвата Крыма. По его словам, ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО.

До этого, 8 апреля, Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира. Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров вернется в состав страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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