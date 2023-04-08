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Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

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Возвращение Крыма под контроль Украины является безальтернативным вариантом не только для Киева, но и для всего мира. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский в пятницу, 7 апреля.

Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров вернется в состав страны.

«Это нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», — цитирует слова Зеленского издание «Укринформ».

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В конце февраля Зеленский заявил, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельства возвращения региона.

Как заявил 3 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации и безопасность региона обеспечена надежно. Таким образом политик ответил на заявление врио главы МВД Украины Игоря Клименко, согласно которому министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата перечисленных воссоединившихся с РФ территорий.

17 марта президент России Владимир Путин заверил, что российские власти сделают всё от них зависящее, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма и Севастополя.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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