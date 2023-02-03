МВД Украины заявило о формировании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса

Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Об этом 3 февраля заявил врио главы МВД Игорь Клименко.

«Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом», — приводит пресс-служба нацполиции слова Клименко.

Он отметил, что доукомплектация будет проходить за счет добровольцев. По словам врио главы МВД, военнослужащих будут привлекать для участия в операциях на передовой. Перед выполнением заданий их ждет высококачественная подготовка.

Проект получил название «Гвардия наступления».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма обеспечена надежно. Однако пока не защищен до конца Донбасс, поэтому спецоперация продолжается.

В декабре прошлого года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев намерен вернуть Крым в грядущем 2023 году.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль «комбинированным путем». По его словам, Крым будет возвращен и силой, и дипломатией.

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям полуострова.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков указал, что заявления о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются бахвальством.

Кроме того, в способности Украины вернуть Крым не верят даже на Западе. В частности, обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерации. 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев вел военные действия восемь лет.