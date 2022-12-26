В СФ назвали бахвальством слова главы ГУР Украины о планах Киева войти в Крым

Заявления о том, что украинские военные войдут в Крым с оружием в руках, являются бахвальством. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова главы управления разведки Украины Кирилла Буданова о планах Киева войти в Крым.

«Это всё бахвальство и шапкозакидательные настроения. Украинские власти продолжают линию на одурачивание своего народа», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день Буданов в интервью украинскому порталу Liga.net заявил, что Украина будет «возвращать» Крым как силовым путем, так и дипломатией.

Ранее, 23 декабря, газета The Guardian сообщила, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев намерен вернуть Крым в грядущем 2023 году.

В свою очередь, глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году «агрессивным сумасшедшим трепом». Он также указал на ложь и террор киевских властей по отношению к населению Украины.

30 ноября в МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с заявлениями о захвате Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.