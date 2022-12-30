Реклама
Прямой эфир
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и праздниках в 2023 году
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA
Армия
Военный эксперт оценил возможную передачу США Украине БМП Bradley
Мир
В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
В Молдавии решили посвятить 2023 год украинской культуре
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
Общество
Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР
Общество
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ
Сюжет:

В США назвали нереалистичными цели Зеленского по «возвращению» Крыма и Донбасса

The Federalist: цели Зеленского вернуть Крым и Донбасс — нереалистичные
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

Тобин также упомянул, что стремление Зеленского может привести к эскалации конфликта. В свою очередь, Вашингтону, по словам автора публикации, следует пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Журналист указал на то, что поддержка Белого дома — необоснованная, потому что у Соединенных Штатов нет прямой заинтересованности в том, чтобы Донбасс и Крым вернулись под контроль Киева.

Тобин добавил, что обещание Зеленского продолжать боевые действия с Россией до разгрома последней и возвращения к границам 2014 года гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно.

При этом, по мнению обозревателя, от этой ситуации выиграет только Зеленский.

В середине декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен 5 декабря заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

В конце ноября старший редактор The American Conservative Род Дреер заявил, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры для разрешения конфликта.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022