Обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс

Тобин также упомянул, что стремление Зеленского может привести к эскалации конфликта. В свою очередь, Вашингтону, по словам автора публикации, следует пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Журналист указал на то, что поддержка Белого дома — необоснованная, потому что у Соединенных Штатов нет прямой заинтересованности в том, чтобы Донбасс и Крым вернулись под контроль Киева.

Тобин добавил, что обещание Зеленского продолжать боевые действия с Россией до разгрома последней и возвращения к границам 2014 года гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно.

При этом, по мнению обозревателя, от этой ситуации выиграет только Зеленский.

В середине декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен 5 декабря заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

В конце ноября старший редактор The American Conservative Род Дреер заявил, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры для разрешения конфликта.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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