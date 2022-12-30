В США назвали нереалистичными цели Зеленского по «возвращению» Крыма и Донбасса
Обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс
Тобин также упомянул, что стремление Зеленского может привести к эскалации конфликта. В свою очередь, Вашингтону, по словам автора публикации, следует пересмотреть свою политику в отношении Украины.
Журналист указал на то, что поддержка Белого дома — необоснованная, потому что у Соединенных Штатов нет прямой заинтересованности в том, чтобы Донбасс и Крым вернулись под контроль Киева.
Тобин добавил, что обещание Зеленского продолжать боевые действия с Россией до разгрома последней и возвращения к границам 2014 года гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно.
При этом, по мнению обозревателя, от этой ситуации выиграет только Зеленский.
В середине декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.
Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен 5 декабря заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».
В конце ноября старший редактор The American Conservative Род Дреер заявил, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры для разрешения конфликта.
Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.
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