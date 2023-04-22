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Читатели Die Welt раскритиковали слова Зеленского о возвращении территорий

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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 21 апреля, в видеообращении о том, что главная задача государства — это вернуть территории. В комментариях к трансляции и материалу по этой теме некоторые читатели немецкого издания Die Welt скептически отнеслись к словам украинского лидера.

Многие пользователи высказали мнение о том, что перемирие намного важней, чем освобождение территорий.

«Быстрое мирное соглашение было бы более важным. Запад не может позволить себе тратить все ресурсы на Украину», — отметил один из читателей.

Некоторые также обратили внимание на то, что западные страны являются теми, кто выбирает задачи для Украины.

«Неважно, какие приоритеты декларирует этот человек. Важно только то, какие приоритеты ему ставит Запад. Но кроме громких слов обещанной солидарности я не вижу там достаточно реальной поддержки», — сказал читатель.

«Зеленский объявляет освобождение оккупированных территорий приоритетом»... Как часто? Ничего не видно о реализации в течение нескольких месяцев», — прокомментировал еще один пользователь.

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Ранее, 3 апреля, читатели американского журнала Newsweek также раскритиковали намерение Зеленского провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В публикации речь шла о том, что, несмотря на различные приглашения президента Украины, Пекин не торопится устанавливать контакты с Киевом. В то же время КНР активно сотрудничает с Россией.

8 апреля Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира. Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров вернется в состав страны.

11 апреля экс-сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук рассказала, что Зеленский готов пойти на передачу части страны ради захвата Крыма. По его словам, ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО.

12 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент Украины представляет угрозу не только для своей страны, но и для безопасности всего мира. По его мнению, людям давно пора понять, что США должны перестать поддерживать Зеленского.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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