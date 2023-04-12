Президент Украины Владимир Зеленский представляет угрозу не только для своей страны, но и для безопасности всего мира. Об этом в среду, 12 апреля, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Риттера, людям давно пора понять, что США должны перестать поддерживать Зеленского.

«Он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает всё возможное, чтобы приблизить конец света», — заявил он.

Риттер отметил, что Зеленский полагает, будто весь мир крутится вокруг Украины, и это вызывает сомнения в том, что он находится в здравом рассудке. Призыв президента поднять украинский флаг над Крымом ради установления порядка в международных отношениях, по словам экс-офицера, и вовсе говорит о том, что глава государства «выжил из ума».

Бывший офицер также указал на тяжелое положение украинской армии в сложившихся обстоятельствах. Он отметил, что запасы ВСУ закончатся в ближайшее время, а это значит, что им вряд ли удастся удержать свои позиции до конца лета.

7 апреля Риттер призвал иностранных наемников, находящихся на Украине, как можно скорее покинуть территорию страны. Он заявил, что оставшиеся на территории Украины наемники с большой долей вероятности могут погибнуть.

Ранее Риттер спрогнозировал, что потери в рядах украинских войск в скором времени будут исчисляться тысячами человек. Он заявил, что каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Кроме того, бывший разведчик уверен, что летом текущего года Украина потерпит поражение, так как в ближайшие месяцы у нее кончатся боеприпасы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.