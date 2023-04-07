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Сюжет:

Экс-разведчик США Риттер посоветовал иностранным наемникам покинуть Украину

Экс-разведчик США Риттер: иностранным наемникам следует покинуть Украину, чтобы не погибнуть
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Иностранным наемникам, находящимся на Украине, следует как можно скорее покинуть территорию страны. На это указал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в беседе с журналистом Эндрю Наполитано, опубликованной на YouTube-канале Judging Freedom 6 апреля.

По словам бывшего американского разведчика, оставшиеся на территории Украины наемники с большой долей вероятности могут погибнуть. Риттер призвал из поскорее покинуть зону боевых действий и вернуться домой.

«Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо. Погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится всё хуже и хуже. Так что возвращайтесь», — призвал Риттер.

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Ране, 25 марта, газета The New York Times написала, что в иностранный легион Украины входит только 1,5 тыс. военных вместо заявленных 20 тыс. Издание рассказало, что легион был наспех сформирован украинским правительством. При наборе в него проверка биографии потенциальных добровольцев длилась не более 10 минут. Многих из них газета характеризует как непригодных для выполнения своих обязанностей.

За день до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные военные являются легальной целью и подлежат уничтожению в рамках спецоперации на Украине.

В начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова замечала, что западные наемники отправляются на Украину под прикрытием гуманитарных миссий. Захарова напомнила, что во многих западных странах наемничество — это уголовно наказуемое преступление

В январе военный аналитик Александр Михайлов рассказал «Известиям», что совместно с ВСУ в зоне проведения РФ специальной военной операции работают наемники как минимум из 50 государств.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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