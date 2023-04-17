Бесславные попытки: украинские контратаки в Артемовске провалились

В Артемовске украинские формирования провели локальные контратаки, пытаясь остановить наступление добровольцев ЧВК «Вагнер». Все они были отражены, противник понес большие потери и своей цели не достиг. 16 апреля наши подразделения продолжили наступление и освободили еще два квартала. Эксперты не исключают, что ВФУ и в дальнейшем будут пытаться контратаковать, но, несмотря на это, судьба Артемовска уже решена — скоро город будет освобожден. На других направлениях российская армия в эти дни точными ударами уничтожала живую силу и технику противника. Корреспонденты «Известий» наблюдали за тем, как расчеты «Торнадо-Г» поразили артиллерийские позиции ВФУ.

Два дня в Артемовске

На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе Артемовска. В ходе активных действий штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» 16 апреля продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северо-западной и юго-восточной окраинах. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку штурмовым отрядам, сообщили в Минобороны России.

— Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти Донецкой Народной Республики, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В течение 15 и 16 апреля самолеты ВКС России совершили 12 вылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 100 огневых задач.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, противник на выходных попытался проводить локальные контратаки. Их целью было остановить наступление штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В целом задачу противник не выполнил и вынужден был отступить.

Потери противника за двое суток на донецком направлении составили более 460 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, четыре боевые бронемашины, три пикапа, пять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-20, а также пусковые установки РСЗО «Ураган» и «Град», сообщили в Минобороны России.

Сейчас, по объективным данным, российские силы контролируют более 80% Артемовска, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Украинские формирования попытались выбить нас за железную дорогу, разделяющую части города, но у них ничего не получилось, — объяснил он. — Положение у украинской группировки очень плохое — единственная дорога на Часов Яр нами простреливается. Нельзя исключить, что они попытаются организовать еще одно контрнаступление в Артемовске. Большим оно не получится, потому что там негде скрытно собрать силы, а тем более обеспечить их всем необходимым. Наши с ним справятся. Штурмовые отряды уверенно идут вперед, фланги им надежно прикрыли десантники. Оборона на этом направлении выстроена хорошо, и наши силы успешно доделают свою работу. Судьба Артемовска скоро будет решена.

На французский манер

На южнодонецком направлении была сорвана попытка проведения разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Мотострелковое подразделение ликвидировало четырех боевиков. Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» в районе Угледара уничтожил голландский бронетранспортер YPR-765 с 25-миллиметровой автоматической пушкой, сообщили 16 апреля в пресс-центре группировки «Восток».

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Также, по данным российской радиоразведки, в район Гуляйполя прибыла группа французских журналистов в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.

Кроме того, на южнодонецком направлении отражен ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. Расчеты ЗРС С-300 сбили два снаряда. А на запорожском направлении тяжелые огнеметные системы ТОС-1 поразили склад боеприпасов противника в Малиновке.

В рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» обнаружены и расчетами САУ «Гиацинт» и «Мста» уничтожены гаубицы «Мста-Б» и Д-30 противника в районе Гуляйполя и Червоной Криницы.

«Торнадо-Г» бьет точно

Сейчас российские подразделения на запорожском направлении ведут активную контрбатарейную борьбу, нанося удары по позициям украинских националистов из РСЗО «Торнадо-Г» . За работой наших «реактивщиков» наблюдал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

— Бойцы и их РСЗО работают круглосуточно — и ночью, и днем , — рассказал Роман Польшаков.

Экипажам РСЗО «Торнадо-Г» была поставлена задача уничтожить обнаруженные нашей разведкой артиллерийские орудия противника, которые открыли огонь по нашим передовым позициям.

Для поражения цели бойцы работали с двух огневых позиций. Установки «Торнадо-Г» прибыли на место назначения и по команде открыли огонь.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В общей сложности по позициям ВФУ было выпущено семь ракет за 2,5 минуты. В итоге цель была успешно поражена.

— Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли боевое поражение противнику, — рассказал военнослужащий с позывным Грань.

Бойцы в разговорах отмечают, что работы им хватает.

— С этим всё стабильно. Появляется цель, есть уточненные разведданные — и мы наносим огневое поражение по противнику, — объяснили бойцы.

После нанесения удара наши машины быстро покидают позиции, чтобы не попасть под ответный огонь. Противник тоже ведет контрбатарейную борьбу и прощать ошибок не намерен. Впрочем, нашим бойцам опыта не занимать — ВФУ если и нанесут удар, то он придется в пустоту.

На южнодонецком и запорожском направлениях 16 апреля ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВФУ в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка ДНР.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе Камышевахи Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Днем ранее на этих направлениях уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Танки, БТР и САУ

В течение 15 и 16 апреля на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 795 человек и более 53 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, в ЛНР, ДНР и Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Также в районах ДНР и Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад теробороны. В районе Славянска уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВФУ. В ДНР уничтожено три склада боеприпасов ВФУ.

Помощь в спасении жизней

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

С первых дней спецоперации сержант Юлия Карташова неоднократно вывозила раненых с поля боя в полевые госпитали и оказывала им первую медицинскую помощь. Также она ассистировала в 135 операциях.

В ходе освобождения важного населенного пункта Юлия в составе медицинской группы оказала своевременную медицинскую помощь 10 военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести. Она помогла спасти жизни российских военнослужащих, а грамотная медпомощь поможет нашим бойцам быстро вернуться в строй.

Прапорщик Алан Кердикоев занимался тыловым обеспечением российских войск. Однажды в составе колонны он двигался в сторону передовой и был атакован украинскими диверсантами. Оценив обстановку, Алан приказал подчиненным занять огневые позиции, после чего вступил в бой с противником.