Холостой ход: ВФУ бросают в Артемовске в бой западную бронетехнику
Чтобы сдержать продвижение штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», в Артемовске противник пытается использовать помощь стран НАТО: помимо танков Т-64 и Т-72 в городе замечено большое количество иностранной техники. Есть информация об уничтожении английских, американских и финских бронетранспортеров, а также турецких и итальянских бронеавтомобилей. Эксперты отмечают, что остановить продвижение наших войск они не смогут и при существующем темпе город будет освобожден примерно через две недели. Одну из решающих ролей здесь, по их мнению, должна сыграть артиллерия. Корреспонденты «Известий» посетили одну из батарей.
Штурм продолжается
В Артемовске (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды «Вагнера» продолжают вести боевые действия высокой интенсивности за кварталы в западных районах города. Действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы, сообщили в Минобороны РФ 14 апреля.
— Авиацией «Южной» группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершенно 14 самолетовылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, за сутки общие потери противника на донецком направлении составили до 340 военнослужащих, два танка, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас ВФУ активно применяют бронетехнику, чтобы сдержать продвижение штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Помимо танков Т-64 и Т-72 ВФУ бросили в бой большое количество других иностранных машин. Уже есть достоверная информация об уничтожении английских, американских и финских БТР, а также турецких и итальянских бронеавтомобилей.
Вся эта техника украинским формированиям в Артемовске не поможет — нашей артиллерии все равно, сколько ей придется перемолоть танков и бронемашин, убежден военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Ответ на вопрос о том, сколько продлятся бои за Артемовск, зависит от нас, — считает эксперт. — Мы бережем людей. Если брать существующие темпы продвижения — еще недели две бои в городе продлятся. После чего настанет момент, когда положение украинской группировки станет обреченным. Держаться можно даже за последний дом. Но смысла с военной точки зрения в этом не будет никакого.
Артиллерийская точность
На Авдеевском направлении российские артиллеристы наносят непрерывные удары по вражеским позициям, поддерживая штурмовые отряды. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал в одной из гаубичный батарей и убедился, что наши бойцы работают с ювелирной точностью.
Все орудия тщательно замаскированы так, чтобы их нельзя было обнаружить не только с земли, но и с воздуха. В расположении вырублены отдельные деревья, они не должны мешать передвигать орудия. Сделано это очень аккуратно, чтобы по вырубкам нельзя было не рассекретить позиции.
— Маскировке здесь уделяют особенное внимание, до противника по артиллерийским меркам рукой подать, а работают они часто, — рассказал Александр Сафиуллин.
Поступает команда приготовиться открыть огонь и бойцы артиллерийских расчетов тут же бегут к орудиям.
Команда «К орудию!» звучит постоянно. За день артиллеристы наносят несколько десятков огневых ударов.
— Все зависит от интенсивности, от того, как продвигается наша пехота. Сильно, конечно, устаешь, но работа этого требует, поэтому начинаешь действовать на втором дыхании. Все-таки, воюем за свой родной край, за свою Родину, — говорит командир орудия с позывным «Тайпан».
В батарее служат донецкие ребята. На фронте по несколько лет, им ничего объяснять не нужно. Только дать координаты и команду — «К бою!»
Очередная цель поражена. После удара на позициях тишина. Бойцы слушают небо.
Пока не поступили следующие координаты, весь расчет присаживается: если противник нанесет ответный удар по батарее, бойцы успеют залечь. В этот раз ВСУ наши орудия не засекли.
Белорусы и спецбоеприпасы
В учебном центре Воздушно-космических сил России завершена дополнительная подготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25, сообщили в Минобороны РФ.
Подготовка включала теоретический курс и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов.
Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации
Обучение позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов.
«Программа освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме. Полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства», отметили в российском военном ведомстве.
Охота на диверсантов
14 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 555 человек и 41 единицу военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в районе села Червоная Криница в Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами ВФУ. В Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВФУ.
В Минобороны России в этот день рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Выполняя задачу по инженерной разведке маршрутов передвижения наших войск, старший сержант Дмитрий Маклаков обнаружил минное поле. Вместе с подчиненными он приступил к разминированию. Заметив действия наших военных, украинские боевики открыли огонь.
Несмотря на обстрел, Дмитрий принял решение продолжить работу. Благодаря его решительным и грамотным действиям удалось проделать проход в минном поле. Дмитрий лично обнаружил и обезвредил более десяти мин. В ходе боя российские подразделения освободили населенный пункт.
Гвардии ефрейтор Олег Кибаков в составе группы десантников штурмовал опорный пункт. Огнем из боевой машины он сковал действия боевиков, позволив другим подразделениям обойти укрепления противника с фланга для атаки.
Враг, стремясь подавить огневую позицию Олега, начал минометный обстрел. Кибаков был ранен, но продолжил бой. Сменив позицию, он стал корректировать огонь артиллерии. Переданные им координаты позволили уничтожить часть военной техники противника. Когда прибыло подкрепление, Олега эвакуировали с поля боя.