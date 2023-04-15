Холостой ход: ВФУ бросают в Артемовске в бой западную бронетехнику

Чтобы сдержать продвижение штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», в Артемовске противник пытается использовать помощь стран НАТО: помимо танков Т-64 и Т-72 в городе замечено большое количество иностранной техники. Есть информация об уничтожении английских, американских и финских бронетранспортеров, а также турецких и итальянских бронеавтомобилей. Эксперты отмечают, что остановить продвижение наших войск они не смогут и при существующем темпе город будет освобожден примерно через две недели. Одну из решающих ролей здесь, по их мнению, должна сыграть артиллерия. Корреспонденты «Известий» посетили одну из батарей.

Штурм продолжается

В Артемовске (украинское название — Бахмут) штурмовые отряды «Вагнера» продолжают вести боевые действия высокой интенсивности за кварталы в западных районах города. Действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы , сообщили в Минобороны РФ 14 апреля.

— Авиацией «Южной» группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в данном районе совершенно 14 самолетовылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По его словам, за сутки общие потери противника на донецком направлении составили до 340 военнослужащих, два танка , пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас ВФУ активно применяют бронетехнику, чтобы сдержать продвижение штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Помимо танков Т-64 и Т-72 ВФУ бросили в бой большое количество других иностранных машин. Уже есть достоверная информация об уничтожении английских, американских и финских БТР, а также турецких и итальянских бронеавтомобилей.

Вся эта техника украинским формированиям в Артемовске не поможет — нашей артиллерии все равно, сколько ей придется перемолоть танков и бронемашин, убежден военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Ответ на вопрос о том, сколько продлятся бои за Артемовск, зависит от нас, — считает эксперт. — Мы бережем людей. Если брать существующие темпы продвижения — еще недели две бои в городе продлятся. После чего настанет момент, когда положение украинской группировки станет обреченным . Держаться можно даже за последний дом. Но смысла с военной точки зрения в этом не будет никакого.

Артиллерийская точность

На Авдеевском направлении российские артиллеристы наносят непрерывные удары по вражеским позициям , поддерживая штурмовые отряды. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал в одной из гаубичный батарей и убедился, что наши бойцы работают с ювелирной точностью.

Все орудия тщательно замаскированы так, чтобы их нельзя было обнаружить не только с земли, но и с воздуха. В расположении вырублены отдельные деревья, они не должны мешать передвигать орудия. Сделано это очень аккуратно, чтобы по вырубкам нельзя было не рассекретить позиции.

— Маскировке здесь уделяют особенное внимание, до противника по артиллерийским меркам рукой подать, а работают они часто, — рассказал Александр Сафиуллин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Поступает команда приготовиться открыть огонь и бойцы артиллерийских расчетов тут же бегут к орудиям.

Команда «К орудию!» звучит постоянно. За день артиллеристы наносят несколько десятков огневых ударов.

— Все зависит от интенсивности, от того, как продвигается наша пехота. Сильно, конечно, устаешь, но работа этого требует, поэтому начинаешь действовать на втором дыхании. Все-таки, воюем за свой родной край, за свою Родину, — говорит командир орудия с позывным «Тайпан».

В батарее служат донецкие ребята. На фронте по несколько лет, им ничего объяснять не нужно. Только дать координаты и команду — «К бою!»

Фото: РИА Новости

Очередная цель поражена. После удара на позициях тишина. Бойцы слушают небо.

Пока не поступили следующие координаты, весь расчет присаживается: если противник нанесет ответный удар по батарее, бойцы успеют залечь. В этот раз ВСУ наши орудия не засекли.

Белорусы и спецбоеприпасы

В учебном центре Воздушно-космических сил России завершена дополнительная подготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25 , сообщили в Минобороны РФ.

Подготовка включала теоретический курс и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов.

Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Обучение позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов.

«Программа освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме. Полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства», отметили в российском военном ведомстве.

Охота на диверсантов

14 апреля в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 555 человек и 41 единицу военной техники, включая танки , гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в районе села Червоная Криница в Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами ВФУ. В Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВФУ.

В Минобороны России в этот день рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Выполняя задачу по инженерной разведке маршрутов передвижения наших войск, старший сержант Дмитрий Маклаков обнаружил минное поле. Вместе с подчиненными он приступил к разминированию. Заметив действия наших военных, украинские боевики открыли огонь.

Несмотря на обстрел, Дмитрий принял решение продолжить работу. Благодаря его решительным и грамотным действиям удалось проделать проход в минном поле. Дмитрий лично обнаружил и обезвредил более десяти мин. В ходе боя российские подразделения освободили населенный пункт.

Гвардии ефрейтор Олег Кибаков в составе группы десантников штурмовал опорный пункт. Огнем из боевой машины он сковал действия боевиков, позволив другим подразделениям обойти укрепления противника с фланга для атаки.