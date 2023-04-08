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Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Возвращение Крыма в состав Украины является безальтернативным вариантов как для Киева, так и для всего мира. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в пятницу, 7 апреля.

«Это нужно для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН», — цитирует слова Зеленского издание «Укринформ».

Он выразил уверенность, что полуостров все-таки вернется под контроль Киева.

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В конце февраля Зеленский заявил, что украинские силы готовы «морально и технически» к захвату Крыма.

10 марта советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сказал, что Украина планирует устроить в Крыму «горячий сезон». Он также сообщил о планах провести «сезон свободы», который привлечет внимание к странам с «нестабильными» политическими режимами.

На это депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям Крыма «горячий сезон».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации и безопасность региона обеспечена надежно.

3 марта в МИД РФ заявляли, что Украина продолжает планировать силовой захват Крыма. В ведомстве напомнили о словах американского дипломата Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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