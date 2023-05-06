Отправляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) незнакомую для них технику, Запад только способствует их смерти. Об этом заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу.

«Это глупо. Я не понимаю, почему мы думаем, что появится какое-то чудо-оружие. Его не будет. <…> Они [страны Запада] уничтожают украинцев, отправляя им это вооружение», — сказал Риттер на YouTube-канале Хейфонга 4 мая.

Бывший разведчик отметил, что Запад поставляет танки, с которыми ВСУ не умеют обращаться. По его словам, немецкий танк Leopard требует совершенно не такого подхода и обслуживания, как, например, T-72, поэтому станет для украинского экипажа «гробом на колесах».

Примерно такая же ситуация с истребителями F-16. Риттер, комментируя требования президента Украины Владимира Зеленского об отправке данных штурмовиков, заявил, что их появление на поле боя ничего не изменит. Он заметил, что на переподготовку украинских пилотов уйдет много времени, и это может только ослабить ВСУ.

«Если вы пересадите их [украинских пилотов] на F-16, их всех собьют во время второго вылета. Это факт», — заключил Риттер.

Ранее, 5 мая, Дания совместно с ФРГ пообещали отправить на Украину 80 танков Leopard 1. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что их доставка завершится до 1 июня 2023 года.

В марте на Украину доставили 18 танков Leopard 2 из Германии. В этом же месяце минобороны Португалии сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

По поводу истребителей F-16 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 мая, что решение о его поставках будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он отметил, что если бы у Киева уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.