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Дания и Германия пообещали передать Украине 80 танков Leopard 1

TV2: Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1 до 1 июня
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Дания совместно с ФРГ отправит на Украину 80 танков Leopard 1. Об этих планах сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен в пятницу, 5 мая, телеканалу TV2.

Их доставка завершится до 1 июня 2023 года.

«Мы бы охарактеризовали пожертвование <…> как очень и очень большое. <…> 80 танков Leopard 1 — это очень значительное число», — сказал Поульсен.

Сейчас он находится в Берлине вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. У них запланирована встреча с датскими инструкторами, которые обучают украинцев использованию танков.

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Ранее, 20 апреля, глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и Поульсен отметили, что Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Вооружение могут поставить Киеву в начале 2024 года.

17 апреля стало известно о создании Копенгагеном специального фонда для наращивания военной помощи Киеву в размере $1 млрд.

В марте на Украину доставили 18 танков Leopard 2 из Германии. В этом же месяце минобороны Португалии сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6. Они предоставлены безвозмездно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.

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