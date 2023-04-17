Посол РФ сообщил о создании в Дании фонда военной помощи Украине

Копенгаген создал специальный фонд для наращивания военной помощи Киеву в размере $1 млрд. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Дании Владимир Барбин.

«Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются», — указал дипломат.

По его словам, Дания свято верит, что Запад в состоянии нанести России военное поражение на Украине. Барбин подчеркнул, что, исходя из таких представлений, у Копенгагена «сегодня нет никаких «красных линий» или запретов для передачи Украине всё новых вооружений».

«Для наращивания военной помощи Киеву в Дании недавно был учрежден специальный фонд на сумму в $1 млрд (7 млрд датских крон. — Ред.), — сообщил российский посол.

15 марта правительство Дании заключило соглашение с парламентскими партиями о создании в 2023 году украинского фонда в размере 7 млрд крон, уточнило министерство финансов королевства. На военную поддержку — оружие, технику и обучение — в 2023 году будет направлено 5,4 млрд крон ($778 млн). На гражданскую помощь — неотложные гуманитарные усилия и долгосрочную реконструкцию — выделяется 1,2 млрд крон ($173 млн).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Что ждет Украину при эскалации конфликта, в Дании не задумываются»