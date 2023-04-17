Посол РФ в Дании сообщил об отправке техники Копенгагеном на Украину
Дания отправит в мае на Украину 19 артиллерийских систем Caesar, а летом — танков Leopard 1. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Дании Владимир Барбин.
«Обсуждается возможность поставки истребителей F-16. Датскими инструкторами ведется обучение украинских военнослужащих. Копенгаген свято верит, что Запад в состоянии нанести России военное поражение на Украине. Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются. Исходя из таких представлений, у Копенгагена сегодня нет никаких «красных линий» или запретов для передачи Украине все новых вооружений», — уточнил он.
Ранее Дания передала Украине вооружений на сумму в $900 млн, в том числе противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА, а также различные типы боеприпасов.
12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставленные Украине странами Запада вооружения создадут угрозу безопасности Евросоюзу, в том числе и в сфере гражданской авиации.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владимира Барбина «Известиям»:
«Что ждет Украину при эскалации конфликта, в Дании не задумываются»