Арифметика боя: в апреле ВФУ потеряли 15 тысяч человек

В апреле 2023 года вооруженные формирования Украины потеряли более 15 тысяч человек, восемь самолетов, 430 танков и бронемашин, 277 БПЛА, а также много другой военной техники, сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу 2 мая. Эксперты отмечают, что основную часть этих сил Украина растратила в Артемовске и такой высокий темп потерь скажется на боеспособности всех ВФУ уже к осени. Тем временем ЧВК «Вагнер» продолжает атаковать в этом городе — штурмовым отрядам удалось прорвать оборону противника на улицах Чайковского и Левандовского, после чего под контролем ВФУ осталась только несколько кварталов частного сектора и многоэтажек на западной окраине.

Украинские потери

В апреле вооруженные формирования Украины несмотря на беспрецедентную помощь западных стран потеряли более 15 тысяч человек, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на ведомственном совещании 2 мая.

По его словам, за один месяц Киев недосчитался восьми самолетов, 277 БПЛА, 430 танков и других бронемашин, 18 реактивных систем залпового огня и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

— Продолжаем ликвидировать вооружение, поставляемое для нужд украинских вооруженных сил Западом, — отметил глава военного ведомства.

15 тысяч человек потерь — это три полнокровные бригады, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Все эти потери Украина понесла совершенно безрезультатно, — отметил он. — ВФУ постепенно лишаются контролируемых территорий. В том же Артемовске их медленно, но верно выбивают из городских кварталов. Эти украинские потери — во многом результат работы бахмутской мясорубки, где мы теряем в разы меньше людей и военной техники.

Эксперт отметил, что ВФУ пока могут мириться с таким уровнем потерь.

— Сейчас у них накоплены резервы, которые планируется бросить в наступление, — отметил он. — Но уже сейчас очевидно, что такой темп потерь начнет сказываться самым серьезным образом на боеспособности всей украинской армии уже к осени.

На заседании 2 мая Сергей Шойгу также уделил особое внимание своевременному пополнению запасов вооружения, техники и средств поражения , от которых во многом зависят действия российских войск. Он отметил, что система межведомственного взаимодействия работает эффективно.

— В результате по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз, — сообщил глава военного ведомства.

В 2023 году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику, отметил он.

— В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота, — заявил министр.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум.

— Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы, — подытожил министр.

Западные кварталы

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали ВФУ на флангах. За сутки для поддержки передовых подразделений в районе Артемовска авиация совершила семь самолетовылетов, артиллерия группировки выполнила 74 огневые задачи, сообщили в Минобороны РФ.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в настоящее время под контролем украинских боевиков остается только часть частного сектора и капитальных домов в западной части города. ЧВК «Вагнер» в нескольких местах смогли прорвать украинские укрепленные районы на улицах Чайковского и Левандовского.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка в ДНР.

За сутки на донецком направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20.

«Ураганы» против пушек

В контрбатарейной борьбе российской армией активно используются мощные 220-мм РСЗО «Ураган». За работой российской реактивной артиллерии следил корреспондент «Известий» Даниил Левин.

На огневую позицию «Ураганы» выезжают с мотострелковым подразделением прикрытия. Так происходит всегда. Пока артиллеристы будут выполнять боевую задачу, стрелки будут охранять их от нападения диверсионных групп противника.

Сверху боевые машины «Ураганов» прикрывают специальные сетчатые навесы — это защита от ударных БПЛА и дронов-камикадзе противника.

— Наши жизни зависят от скорости. Экипажа непосредственно, да и твоя. Поэтому нам нужно быстро сориентировать машину, отработать по цели и так же скрыться, – рассказал топогеодезист с позывным Апостол.

«Реактивщики» рассказывают, что у ВФУ на их участке артиллерия натовская: М-109, 777, «Крабы». Есть и словацкие гаубицы.

Цель для РСЗО ищут разведчики. Мы наносим огневой удар по польской самоходной установке «Краб».

— Подавили где-то примерно восемь целей и уничтожили пять-шесть гаубиц, — рассказал «Известиям» командир батареи «Ураганов» с позывным Иртыш.

После удара РСЗО быстро покидают позиции, чтобы противник не нанес ответный удар. Их сопровождает пехота из подразделения прикрытия.

Минус три самолета

2 мая в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 495 человек и 35 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в российском Минобороны.

В Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, там был уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВФУ. В ДНР российская армия поразила склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВФУ, а в Херсонской области — 124-й бригады терробороны.

П ВО сбила три самолета воздушных сил Украины. Два истребителя МиГ-29 — недалеко от населенных пунктов Ульяновка в ДНР и Миролюбовка в Херсонской области. Штурмовик Су-25 сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области.

Автоколонны дают отпор

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

При смене района подразделение российских десантников было атаковано украинскими боевиками. В ходе столкновения была повреждена машина сержанта Владимира Раздорожного. Командир было принял решение занять круговую оборону и сделать остановку для ремонта автомобиля.

Десантники отразили атаку боевиков, пока Владимир ремонтировал машину, заменив вышедшие из строя узлы и агрегаты.

Еще одна колонна десантников была атакована при выдвижении в район выполнения боевой задачи. Находясь в головной ее части, сержант Алексей Варламов вместе с товарищами незамедлительно выдвинулся на помощь сослуживцам , ведущим неравный бой.

Приближаясь к месту боя короткими перебежками, Варламов обошел боевиков с фланга, чем сковал их действия и отвлек внимание на себя.

Заняв удобную позицию, Алексей прицельным огнем уничтожил пулеметный расчет и троих боевиков. Затем десантники контратаковали противника, уничтожив автомобиль с противотанковым вооружением, два миномета и свыше десяти боевиков.

Противник был вынужден отступить с большими потерями, не достигнув желаемых результатов.