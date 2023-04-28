В Совфеде отреагировали на заявления Украины о готовности к контрнаступлению

Россия готова отразить любое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал в пятницу, 28 апреля, комментируя сообщения, что Киев готов начать активные боевые действия.

«Как говорится, флаг им в руки, мы готовы. Я думаю, если он делает такие серьезные заявления, наверное, должно последовать контрнаступление. А если это очередная бравада, блеф, это только говорит, по сути, о ничтожности этой власти, которая разбрасывается такими громкими словами», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru.

Он также отметил, что сейчас российские военнослужащие стали лучше подготовлены, чем в начале спецоперации России на Украине.

«И лучше подготовлены, и современные вооружения идут в войска. В таких случаях не говорят «милости просим», но мы готовы отразить любое контрнаступление, я так думаю», — заключил он.

Ранее в этот день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия «в глобальном смысле» готова к контрнаступлению. При этом он отметил, что еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой закончились.

Накануне в этот же день помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления ВСУ.

Также 27 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины станет последним издыханием украинского лидера Владимира Зеленского в этой спецоперации.

При этом ранее, 24 апреля, газета Politico написала, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.