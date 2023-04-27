Командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ путем к их поражению

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал 26 апреля неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Даже если Запад и не будет толкать Киев к переговорам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну на протяжении длительного времени. Потому что весь свой «мужской потенциал», который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли», — сказал командир в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов заявил, что готовящееся киевским руководством наступление станет агонией для Украины на пути к ее поражению. Для России же — решающим сражением на пути к победе.

По его словам, те силы и средства, которые есть у Киева, «не могут поменять ход этой истории».

По сообщению начальника пресс-центра группировки российских войск «Центр» подполковника Александра Савчука, за день ВС РФ нанесли поражение по 130 целям украинских боевиков на краснолиманском направлении. Кроме этого, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов типа «Фурия» и «Лелека-100».

26 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может попытаться организовать наступление на запорожском направлении за несколько дней до Дня Победы, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, ВСУ могут попробовать начать действия 1, 3, 5 мая.

Газета Politico 24 апреля писала, что администрация президента США Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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