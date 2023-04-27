Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Херсоне
Мир
Рогов сообщил о переброске боевиков ВСУ на запорожское направление
Мир
США развернули на Украине систему слежения за поставляемым оружием
Армия
Кадыров заявил об отправке спецназа ОМОН «Ахмат-1» в зону спецоперации
Мир
Байдена уличили в использовании шпаргалки с вопросами журналистов
Мир
Матвиенко сообщила об обретении Россией новых союзников вопреки Западу
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на артемовском направлении
Мир
Маккарти обвинил Байдена в бездействии по отношению к экономике США
Общество
Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку
Общество
Глава МЧС прибыл в Свердловскую область для оценки помощи населению
Мир
Пушков назвал Гуайдо символом поражения Запада в Латинской Америке
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили цели ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Вильфанд предупредил о весенней грозе в Московском регионе
Сюжет:

Командир «Ахмата» назвал контрнаступление ВСУ путем к их поражению

Командир «Ахмата» Алаудинов считает возможное контрнаступление путем к поражению для ВСУ
0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал 26 апреля неминуемым поражение Киева в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Даже если Запад и не будет толкать Киев к переговорам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну на протяжении длительного времени. Потому что весь свой «мужской потенциал», который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли», — сказал командир в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов заявил, что готовящееся киевским руководством наступление станет агонией для Украины на пути к ее поражению. Для России же — решающим сражением на пути к победе.

По его словам, те силы и средства, которые есть у Киева, «не могут поменять ход этой истории».

Проба на разрыв: отбиты деблокирующие атаки ВФУ в районе Артемовска
Контрудар сорвали благодаря четкой работе нашей разведки, считают эксперты

По сообщению начальника пресс-центра группировки российских войск «Центр» подполковника Александра Савчука, за день ВС РФ нанесли поражение по 130 целям украинских боевиков на краснолиманском направлении. Кроме этого, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов типа «Фурия» и «Лелека-100».

26 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может попытаться организовать наступление на запорожском направлении за несколько дней до Дня Победы, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, ВСУ могут попробовать начать действия 1, 3, 5 мая.

Газета Politico 24 апреля писала, что администрация президента США Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023