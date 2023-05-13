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Украинский генерал признал существенные преимущества армии РФ перед ВСУ

Украинский генерал–майор Кривонос заявил о существенных преимуществах армии РФ перед ВСУ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

Военный отметил, что, несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».

«Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве. Я тоже хочу, чтобы наше контрнаступление было успешным, но я трезво смотрю на ситуацию», — заявил Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

Генерал-майор также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей. По его мнению, власти Украины только на словах продолжают говорить о скорой победе, а в случае поражения ВСУ будут обвинять в нем только военных. К тому же западные страны передали Украине мало техники, и ее по-прежнему не хватает для контрнаступления.

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12 мая газета Financial Times сообщила, что некоторые украинские чиновники не слишком уверены в успехе контрнаступления и полагают, что в случае провала Запад может перестать оказывать финансовую и военную помощь.

До этого, 11 мая, китайское издание Asia Times написало, что отсутствие эффекта неожиданности сыграет против ВСУ, если те решат провести контрнаступление. Также в публикации упоминался слабый уровень армейской авиации ВСУ. На сегодняшний день преимущество в воздухе явно принадлежит российской стороне и это может стать решающим фактором, поскольку предпосылок к изменению ситуации не наблюдается, отмечено в публикации.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

12 мая эксперты, опрошенные The New York Times, сообщили, что Зеленский в своем заявлении зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал. В свою очередь, бывший офицер ВСУ Тарас Чмута считает, что украинский лидер своим заявлением о переносе контрудара хотел дать США и Евросоюзу понять, что киевская противовоздушная оборона (ПВО) значительно ослаблена из-за ударов российских авиабомб.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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