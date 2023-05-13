Украинский генерал признал существенные преимущества армии РФ перед ВСУ
Российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 мая заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Военный отметил, что, несмотря на все разговоры, на деле Украина пытается противостоять мощной стране с сильной экономикой и «имеет дело с великой российской армией».
«Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве. Я тоже хочу, чтобы наше контрнаступление было успешным, но я трезво смотрю на ситуацию», — заявил Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».
Генерал-майор также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей. По его мнению, власти Украины только на словах продолжают говорить о скорой победе, а в случае поражения ВСУ будут обвинять в нем только военных. К тому же западные страны передали Украине мало техники, и ее по-прежнему не хватает для контрнаступления.
12 мая газета Financial Times сообщила, что некоторые украинские чиновники не слишком уверены в успехе контрнаступления и полагают, что в случае провала Запад может перестать оказывать финансовую и военную помощь.
До этого, 11 мая, китайское издание Asia Times написало, что отсутствие эффекта неожиданности сыграет против ВСУ, если те решат провести контрнаступление. Также в публикации упоминался слабый уровень армейской авиации ВСУ. На сегодняшний день преимущество в воздухе явно принадлежит российской стороне и это может стать решающим фактором, поскольку предпосылок к изменению ситуации не наблюдается, отмечено в публикации.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».
12 мая эксперты, опрошенные The New York Times, сообщили, что Зеленский в своем заявлении зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал. В свою очередь, бывший офицер ВСУ Тарас Чмута считает, что украинский лидер своим заявлением о переносе контрудара хотел дать США и Евросоюзу понять, что киевская противовоздушная оборона (ПВО) значительно ослаблена из-за ударов российских авиабомб.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.