FT узнала о сомнениях украинских чиновников в успехе контрнаступления

Украинские чиновники сомневаются в успехе контрнаступления и полагают, что в случае провала Запад может перестать оказывать финансовую и военную помощь. Об этом 12 мая сообщила газета Financial Times.

В публикации отмечается, что в Киеве нет единого мнения относительно перспектив наступательных действий. Так, некоторые государственные деятели признают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) едва ли удастся восстановить контроль над утраченными территориями, «по крайней мере, в этом году».

Те, кто придерживается данной позиции, считают ее реалистичной и прагматичной. Вместе с тем они опасаются, что западные страны сократят поддержку и будут настаивать на переговорах, если не получат видимых результатов. Авторы статьи также допускают, что президент Украины Владимир Зеленский может сознательно оттягивать начало контрнаступления, чтобы боевики ВСУ могли получить больше ресурсов.

Ранее в этот день газета The New York Times предположила, что недавнее выступление Зеленского могло содержать замаскированное послание для иностранных партнеров Киева о том, что украинские силы не справятся без их помощи.

Накануне украинский лидер заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

До этого, 10 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил организацию еще одного контрнаступления Украины в случае неудачи. Он считает, что, если освобождения территорий не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.