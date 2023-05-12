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СМИ сообщили о послании Зеленского Западу о заведомом провале контрнаступления ВСУ

NYT: Зеленский передал тайное послание Западу о заведомом провале контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В своем заявлении о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) откладывается, президент Украины Владимир Зеленский зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал. Об этом 12 мая пишет издание The New York Times, ссылаясь на опрошенных экспертов.

«Это было частью политического заявления, для того чтобы заставить западных партнеров ускорить поставки техники. Вероятно, Зеленский хочет также управлять ожиданиями Запада на случай, если контрнаступление окажется не таким успешным, как там ожидают», — прокомментировала киевский аналитик Мария Золкина.

В свою очередь, бывший офицер ВСУ Тарас Чмута считает, что украинский лидер своим заявлением о переносе контрудара хотел дать США и Евросоюзу понять, что киевская противовоздушная оборона (ПВО) значительно ослаблена из-за ударов российских авиабомб. Чмута также добавил, что уже полученной Украиной военной техники и боеприпасов может быть недостаточно для осуществления крупной военной операции.

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Ранее, 11 мая, Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, бригады для наступления уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

Как отметил в тот же день в разговоре с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин, ВСУ не начинают контрнаступление, так как Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал украинскому лидеру поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это — более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

10 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил организацию еще одного контрнаступления Украины в случае неудачи. Он считает, что если освобождения территорий не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

Тогда же министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что контрнаступление украинской армии может не решить исхода конфликта. Он также усомнился в том, что Киев совершит «быстрый и решающий прорыв».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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