Переговоры — более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. Такое мнение 11 мая высказал депутат Госдумы Олег Савченко.

По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

«Эта ситуация уже в истории, а история не терпит сослагательных наклонений, такая данность. Исходя из сегодняшней данности, нужно садиться за стол переговоров. Это единственный шанс как-то спасти не только ситуацию, а спасти жизни. Поэтому цель спасти своих граждан оправдывает средства. Это мое мнение, но в любом случае переговоры — это более выигрышная позиция, чем, так скажем, упражнения с оружием», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

9 мая автор издания The Hill Джозеф Боско поделился мнением, что одним из вариантов сохранения репутации президента Украины Владимира Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины станет его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

5 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.