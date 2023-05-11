Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении республики
Культура
Disney подтвердила работу над сиквелом «Чумовой пятницы»
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Происшествия
ФСБ перехватила около 500 кг наркотиков на границе с Белоруссией
Общество
Москвичам пообещали до +23 градусов на выходных
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске зашифрованных сообщений в Twitter
Политика
Политолог предрек сокращение помощи Украине со стороны ряда стран Европы
Спорт
В ОКР напомнили о важности равных прав для фехтовальщиков из России на турнирах
Мир
ЕС намерен потратить €70 млрд на укрепление обороны в ближайшие три года
Мир
27 человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии
Мир
Боррель озвучил сумму оказанной Киеву помощи со стороны ЕС
Мир
Песков прокомментировал поставки Киеву ракет большой дальности
Мир
В РАН объяснили происхождение «огненных шаров» в небе над Японией
Сюжет:

В Госдуме рекомендовали Киеву не «упражняться с оружием», а идти на переговоры

Депутат Савченко: переговоры — более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры — более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. Такое мнение 11 мая высказал депутат Госдумы Олег Савченко.

По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

«Эта ситуация уже в истории, а история не терпит сослагательных наклонений, такая данность. Исходя из сегодняшней данности, нужно садиться за стол переговоров. Это единственный шанс как-то спасти не только ситуацию, а спасти жизни. Поэтому цель спасти своих граждан оправдывает средства. Это мое мнение, но в любом случае переговоры — это более выигрышная позиция, чем, так скажем, упражнения с оружием», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

С миру по гривне: почему военнослужащим ВСУ урезали зарплаты
МВФ требует меньше тратить на украинскую армию

Ранее в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

9 мая автор издания The Hill Джозеф Боско поделился мнением, что одним из вариантов сохранения репутации президента Украины Владимира Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины станет его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

5 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023