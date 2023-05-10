В США назвали способ для Зеленского сохранить свою репутацию

Президент Украины Владимир Зеленский имеет всё меньше шансов сохранить свое собственное лицо на фоне происходящих событий в зоне конфликта в Донбассе. Как написал 9 мая автор издания The Hill Джозеф Боско, одним из вариантов сохранения репутации Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить [президенту РФ Владимиру] Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица. А это означает, что Россия сохранит за собой часть завоеванной территории. При этом Крым, похоже, уже не подлежит обсуждению для обеих сторон», — полагает журналист.

Кроме того, к решению начать переговоры украинского лидера может подтолкнуть и неготовность президента США Джо Байдена отправлять в Киев более современное наступательное оружие.

«Зеленский может опасаться провала контрнаступления из-за чрезмерных задержек с поставкой западных танков и отказа президента Байдена предоставить истребители и системы вооружения большей дальности. Возможно, Зеленский захочет заключить лучшую сделку (пойдя на переговоры. — Ред.), которую он может сейчас себе позволить», — пояснил автор.

Ранее, 7 мая, газета The Wall Street Journal сообщила, что на Западе майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года. По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в Госдепартаменте и ЦРУ настроены скептически, желая посмотреть на контрнаступление Киева.

До этого, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Он отметил высокую активность авиации противника по периметру и внутри фронта. По его мнению, наступление ВСУ может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

В этот же день спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. По его словам, киевский террористический режим, который захватил всю Украину, угрожает не только безопасности РФ, но и всего мира.

В свою очередь, подполковник американской армии Дэниел Дэвис отметил, что президенту Украины для окончания конфликта придется выбирать между мирными переговорами с РФ и продолжением боевых действий, которое приведет еще к большим потерям. Дэвис отметил также, что у Украины нет шансов вытеснить армию России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.