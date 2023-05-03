В Госдуме заявили о невозможности переговоров с режимом Зеленского

В Госдуме заявили, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может

3 мая 2023, 17:35 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин