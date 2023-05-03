В Госдуме заявили о невозможности переговоров с режимом Зеленского
Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале 3 мая, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может.
По его словам, киевский террористический режим, который захватил всю Украину, угрожает не только безопасности РФ, но и всего мира.
«Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности», — подчеркнул Володин.
Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией. По его словам, глава Украины стоит в одном ряду с другими международными террористическим группировками.
Ранее в этот день стало известно, что в ночь на 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. В результате своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы дроны были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и разрушений нет.
Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.