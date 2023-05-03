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Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина

В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минувшей ночью была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — говорится в сообщении.

Случившееся там расценили как попытку покушения на главу государства.

В результате своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы беспилотники были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

В пресс-службе добавили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Также отмечается, что в связи с инцидентом график работы Путина не претерпел каких-либо изменений и продолжается в обычном режиме. Сам президент не пострадал.

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Ранее в среду власти Москвы запретили полеты беспилотных летательных аппаратов в городе, за исключением тех, которые используются по решению органов государственной власти. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Глава города добавил, что несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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