Реклама
Прямой эфир
Общество
В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на детские спортсекции
Мир
Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и холод на юге России и в Сибири
Мир
Воздушная тревога объявлена на юге Израиля у границы с сектором Газа
Мир
Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки
Происшествия
Потушен лесной пожар в нацпарке «Зигальга» под Челябинском
Мир
МО Армении сообщило об обстреле на границе со стороны Азербайджана
Общество
Производитель из Москвы втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных
Общество
Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на Киевском шоссе
Армия
Участник штурмового отряда назвал дистанцию до освобождения Артемовска
Наука и техника
Специалисты отобрали проекты для имитации полета на Луну
Мир
На Филиппинах более 80 школьников попали в больницу из-за химического отравления
Сюжет:

В Киеве заявили о попытках принудить Украину к переговорам на условиях РФ

Секретарь СНБО Данилов: Украину пытаются усадить за стол переговоров на условиях РФ
0
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России».

По словам Данилова, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений с разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях», — сказал он в эфире телеканала «Рада» 11 мая.

Ранее, 9 мая, автор издания The Hill Джозеф Боско поделился мнением, что одним из вариантов сохранения репутации президента Украины Владимира Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

До этого, 7 мая, газета The Wall Street Journal сообщила, что на Западе майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года. По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в Госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление Киева.

В начале апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов.

4 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023