Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров с Москвой «на условиях России».

По словам Данилова, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

«Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений с разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях», — сказал он в эфире телеканала «Рада» 11 мая.

Ранее, 9 мая, автор издания The Hill Джозеф Боско поделился мнением, что одним из вариантов сохранения репутации президента Украины Владимира Зеленского в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет его согласие на переговоры с Москвой при сотрудничестве Пекина.

До этого, 7 мая, газета The Wall Street Journal сообщила, что на Западе майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года. По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в Госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление Киева.

В начале апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов.

4 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.