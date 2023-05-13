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В КНР спрогнозировали провал наступления ВСУ из-за его предсказуемости

Asia Times: отсутствие неожиданности лишает ВСУ возможности успешного контрнаступления
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Отсутствие эффекта неожиданности сыграет против Вооруженных сил Украины (ВСУ), если те решат провести контрнаступление. Об этом 11 мая написало китайское издание Asia Times.

«С учетом географии и расположения противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены и внезапности добиться будет сложно», —подчеркивает автор статьи.

Также в публикации упоминается слабый уровень армейской авиации ВСУ. На сегодняшний день преимущество в воздухе явно принадлежит российской стороне, и это может стать решающим фактором, поскольку предпосылок к изменению ситуации не наблюдается.

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Между тем 12 мая газета Financial Times сообщила, что некоторые украинские чиновники не слишком уверены в успехе контрнаступления и полагают, что в случае провала Запад может перестать оказывать финансовую и военную помощь.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Савченко порекомендовал украинскому лидеру поскорее соглашаться на переговоры, поскольку это более выигрышная позиция, чем упражнения с оружием. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной можно и нужно было начинать значительно раньше.

10 мая министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что контрнаступление украинской армии может не решить исхода конфликта. Он также усомнился в том, что Киев совершит «быстрый и решающий прорыв».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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