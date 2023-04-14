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Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Премьер Венгрии Орбан: Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов
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Фото: ТАСС/Zuma
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Украина в финансовом плане является несуществующей страной, и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится. Об этом заявил 14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать», — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.

Венгерский политик подчеркнул, что Евросоюз тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

«Вопрос в том, содержим ли мы Украину. И в тот момент, когда Америка и Европа ответят «нет» на этот вопрос, <конфликт> окончится», — сообщил премьер-министр.

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12 апреля директор по коммуникациям правящей партии «Фидес» Иштван Холлик заявил, что власти Венгрии не откажутся от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США. Холлик отметил, что правительство премьер-министра Орбана находится у власти уже 12 лет и, по его мнению, США должны были бы уже понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

13 апреля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон планирует содействовать восстановлению Украины. Также, по словам Нуланд, Киев может рассчитывать на помощь Штатов в укреплении правительственных институтов Украины, восстановлении энергетической инфраструктуры и реализации антикоррупционных программ.

В свою очередь российский сенатор Сергей Цеков 12 апреля заявил, что украинские руководители «не могут не воровать». Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Сеймура Херша о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе как минимум $400 млн из средств, отправленных Киеву для закупок дизеля.

8 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети «ВКонтакте», что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. По словам политика, Украина не нужна Европе, так как поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический ущерб. И также она не нужна США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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