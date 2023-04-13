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В Венгрии заявили о неизменности позиции по Украине, несмотря на давление США

Представитель партии «Фидес» Холлик: Венгрия не будет менять позицию по Украине под давлением США
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Фото: ТАСС/EPA/TIBOR ILLYES
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Власти Венгрии не откажутся от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил в среду, 12 апреля, директор по коммуникациям правящей партии «Фидес» Иштван Холлик.

На неизменность венгерской позиции Холлик указал после того, как посол США в Будапеште Дэвид Прессман объявил о санкциях, введенных в отношении главы Международного инвестиционного банка, имеющего штаб-квартиру в Будапеште. Прессман заявил, что санкции вводятся из-за беспокойства властей США «пророссийской политикой венгерского правительства», которое продолжает поддерживать экономическое сотрудничество с Москвой.

«С должным уважением сообщаем американскому послу, что не изменим своей позиции, мы на стороне мира», — сказал Холлик, чьи слова приводит портал hvg.hu.

Холлик также отметил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана находится у власти в Венгрии уже 12 лет, и, по его мнению, США должны были бы уже понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

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Днем ранее политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок указала на то, что в случае, если Соединенные Штаты Америки введут санкции против Венгрии из-за отказа от активной поддержки Украины в конфликте с Россией, это может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Евросоюза (ЕС). При этом Бышок считает, что ограничения со стороны США могут заставить Венгрию изменить свою позицию по российско-украинскому конфликту.

Тогда же в Москве прошла встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером Росиии Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. В ходе переговоров обсуждалось недопущение санкций против атомной энергетики. Кроме того, в ходе встречи были затронуты темы о поставках нефти и газа по газопроводу «Турецкий поток» и нефтепроводу «Дружба» и вопросы обеспечения технической безопасности сооружений.

За день до этого, 10 апреля, венгерское издание «444» написало со ссылкой на дипломатические источники, что американские власти задумались о введении санкций против Будапешта в связи с отказом Венгрии присоединиться к странам, осуждающим спецоперацию России на Украине.

Ранее, в середине февраля, Сийярто заявлял, что Венгрия сделает всё возможное, чтобы в десятый пакет антироссийских санкций не попали ограничения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Также Будапешт постарается не допустить принятия мер, запрещающих сотрудничество с Москвой в ядерной сфере.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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