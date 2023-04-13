В Венгрии заявили о неизменности позиции по Украине, несмотря на давление США

Власти Венгрии не откажутся от своей приверженности мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил в среду, 12 апреля, директор по коммуникациям правящей партии «Фидес» Иштван Холлик.

На неизменность венгерской позиции Холлик указал после того, как посол США в Будапеште Дэвид Прессман объявил о санкциях, введенных в отношении главы Международного инвестиционного банка, имеющего штаб-квартиру в Будапеште. Прессман заявил, что санкции вводятся из-за беспокойства властей США «пророссийской политикой венгерского правительства», которое продолжает поддерживать экономическое сотрудничество с Москвой.

«С должным уважением сообщаем американскому послу, что не изменим своей позиции, мы на стороне мира», — сказал Холлик, чьи слова приводит портал hvg.hu.

Холлик также отметил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана находится у власти в Венгрии уже 12 лет, и, по его мнению, США должны были бы уже понять, что «такими акциями давления они ничего не добиваются».

Днем ранее политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок указала на то, что в случае, если Соединенные Штаты Америки введут санкции против Венгрии из-за отказа от активной поддержки Украины в конфликте с Россией, это может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Евросоюза (ЕС). При этом Бышок считает, что ограничения со стороны США могут заставить Венгрию изменить свою позицию по российско-украинскому конфликту.

Тогда же в Москве прошла встреча главы МИД Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером Росиии Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. В ходе переговоров обсуждалось недопущение санкций против атомной энергетики. Кроме того, в ходе встречи были затронуты темы о поставках нефти и газа по газопроводу «Турецкий поток» и нефтепроводу «Дружба» и вопросы обеспечения технической безопасности сооружений.

За день до этого, 10 апреля, венгерское издание «444» написало со ссылкой на дипломатические источники, что американские власти задумались о введении санкций против Будапешта в связи с отказом Венгрии присоединиться к странам, осуждающим спецоперацию России на Украине.

Ранее, в середине февраля, Сийярто заявлял, что Венгрия сделает всё возможное, чтобы в десятый пакет антироссийских санкций не попали ограничения поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Также Будапешт постарается не допустить принятия мер, запрещающих сотрудничество с Москвой в ядерной сфере.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.