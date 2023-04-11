Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что обсудил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в Москве недопущение санкций против атомной энергетики.

«На повестке дня с вице-премьером Александром Новаком сегодня серьезные вопросы, <...> а также недопущение санкций, угрожающих атомной промышленности», — написал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Кроме того, в ходе встречи были затронуты темы о поставках нефти и газа по газопроводу «Турецкий поток» и нефтепроводу «Дружба» и вопросы обеспечения технической безопасности сооружений.

Ранее, 11 апреля, Сийярто заявил, что прибыл в Москву для обсуждения важнейших вопросов сотрудничества в целях обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Он отметил, что также встретится с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

10 апреля в Европарламенте рассказали «Известиям», что ЕС может принять в апреле 11-й пакет санкций против России. Отдельным пунктом стоит вероятность введения санкций против российского атомного сектора, в частности против госкорпорации «Росатом».

В феврале Сийярто сообщил, что 10-й пакет антироссийских санкций Европейского союза не затронул атомную отрасль, а неприкосновенность сектора обеспечил голос Венгрии.

В январе венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что любая попытка наложить ограничения на ядерную энергетику России будет пресечена вето со стороны Венгрии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.